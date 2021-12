Boom di contagi, 78.313 e 202 decessi

Sono 78.313 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, martedì 28 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 202 morti. Si tratta dei dati più alti della quarta ondata. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.034.677 tamponi con un tasso di positività al 7,5%.

Sono 1.145 le terapie intensive occupate con 119 ingressi da ieri. Sono 366 in più i ricoverati con sintomi per un totale di 10.089 persone.

Dall'inizio dell'emergenza il Covid ha contagiato 5.756.412 persone, mentre le vittime salgono a 136.955. I guariti sono 5.020.601, 16.746 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 598.856 positivi.

I DATI DALLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 28.795 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre 2021 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 28 morti. In Lombardia sono 34.980 le vittime dall'inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 224.557, mentre il rapporto test-positivi si attesta al 12,8%. Crescono i ricoveri in terapia intensiva, che sono 193 (+6), così come il numero di pazienti ricoverati non in terapia intensiva: 1.698 (+159).

Sono 12.235 i positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 4.671 a Milano città, stando a quanto emerge dai dati diffusi da Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 2.024 casi, a Brescia 2.238, a Como 1.452, a Cremona 771, a Lecco 746, a Lodi 811, a Mantova 693, a Monza 3.084, a Pavia 1.645, a Sondrio 159 e a Varese 2.062.

CAMPANIA - Sono 7.181 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 28 dicembre. Si registrano inoltre altri 18 morti: 14 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. Nella giornata di ieri effettuati 104.533 test. La percentuale di test positivi sul totale dei test eseguiti è pari al 6,86%. In Campania sono 35 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri), 534 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza (+18 rispetto al dato diffuso ieri).