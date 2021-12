Scicli, si presenta documentario sul Convento di Santa Maria della Croce

Sarà presentato mercoledì 29 dicembre, a partire dalle 10,30, presso la chiesa del Complesso di Santa Maria della Croce di Scicli, il primo progetto audiovisivo realizzato dall’associazione Meraki dedicata al sito omonimo. Il progetto promosso dall’associazione iblea è stato finanziato dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, all’interno dell’avviso annuale dedicato alle “iniziative direttamente promosse” lanciato qualche anno fa dal compianto assessore Sebastiano Tusa.

Con la collaborazione di Edizioni Giuseppe Angelica, che ha curato la produzione esecutiva, è stato realizzato uno spot promozionale, in doppia lingua, dedicato al sito, insieme al documentario Scicli: Il Complesso della Croce – dal Basso Medioevo ad oggi, firmato dal regista Antonio Centomani, che ha coinvolto alcuni esperti locali, come l’archeologa Salvina Fiorilla, il sacerdote don Ignazio La China e lo storico dell’arte Paolo Nifosì.

La presentazione in programma mercoledì segna la conclusione del progetto e vedrà la partecipazione dell’Assessore Regionale Alberto Samonà, del Dirigente Regionale dei Beni Culturali Calogero Franco Fazio, del Soprintendente ai BB.CC.AA. di Ragusa Antonino De Marco del Direttore del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica Domenico Buzzone e del deputato regionale Orazio Ragusa. A condurre la giornata sarà l’attrice e conduttrice RAI Greta Pierotti.