Siracusa, il panettone Neri all'asta per raccogliere fondi a favore dell'AISM

Ultime ore per aggiudicarsi uno dei tre “Ultimi giapponesi”, i panettoni artigianali che Franco Neri ha offerto per raccogliere fondi da destinare alle attività di assistenza alle persone con sclerosi multipla garantite sul territorio siracusano dalla sezione di Siracusa dell’Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

L’asta della solidarietà, che si chiuderà alle ore 24 di domani mercoledì 29 dicembre, prevede tre tipologie di panettone: tradizionale, cioccolato e pistacchio. L’aggiudicazione avverrà giovedì 30 alle 11.30 alla pasticceria Neri di via Pausania a Siracusa.

Ad oggi per il panettone tradizionale sono stati offerti 60 euro; per quello al pistacchio 70 euro e per il panettone al cioccolato 105 euro. Ad ogni panettone è abbinato uno splendido regalo messo in palio da sponsor privati. Si tratta di un percorso benessere all’Hotel One e di due regali speciali offerti da Cg Couture e Profumeria Costa. Basta collegarsi all'evento (https://www.facebook.com/events/1066829240762063/?active_tab=discussion) e fare un'offerta.