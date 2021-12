Strada Carlentini - Villasmundo, la Fillea Cgil: "La Ternullo non è attendibile"

Sulla Strada provinciale 95 Carlentini-Villasmundo continuiamo a chiacchierare ma di fatti concreti poco o nulla. Non è importante che per l’Onorevole il segretario provinciale della FILLEA-CGIL di Siracusa sia più o meno noto alla sua persona. È importante che Daniela Ternullo sia a conoscenza del fatto che della sua attività politica rendiconti ai cittadini, non al sottoscritto. Noi rappresentiamo migliaia di lavoratori del settore delle costruzioni che sono stufi di vedere poche opere pubbliche e molte passerelle. Sì! Di questo deve essere a conoscenza. Ecco chi c’è dietro ai ragionamenti che articoliamo: sono i lavoratori edili che per 12 anni hanno vissuto il grande dramma della disoccupazione. Dramma di cui la politica siciliana raramente si è occupato.

Rassicuriamo, pertanto, l’Onorevole Ternullo. Nessuna eminenza grigia dietro l’elaborazione rivendicativa e la nostra particolare attenzione attorno al grande tema dei lavori pubblici. Questa bizzarra trovata da talento dietrologico invece risulta parecchio offensiva da parte del parlamentare regionale. Dietro di noi non vi è alcun burattinaio politico! Quando si tratta di criticare e/o valutare l’operato di chi si è occupato così poco di lavoro e sicurezza, nell’ambito del settore delle costruzioni, siamo solamente molto severi.

Vorremmo, in conclusione, ricordare che ci siamo limitati a osservare le dichiarazioni di quest’ultimo anno a proposito della S.P. 95. Li rilegga pure l’Onorevole Ternullo e ci dica cosa ne pensa delle dichiarazioni sue e quelle del Governo regionale risalenti a Novembre del 2020 e a pochi giorni fa. A questo punto le consigliamo di cambiare fonte informativa presso l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture visto che non sembra particolarmente attendibile. Così in una nota Salvo Carnevale, segretario della Fillea Cgil.