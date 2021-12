Siracusa, bloccato in viale Tica con un bastone telescopico

La polizia ieri sera verso le 23 in viale Tica a Siracusa, durante l'espletamento di un posto di controllo, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un giovane di 31 anni, già conosciuto alle forze di polizia. Lo stesso, a seguito di una perquisizione personale, estesa al veicolo da lui condotto, veniva trovato in possesso di un bastone telescopico in metallo della lunghezza di 63 centimetri che veniva opportunamente sequestrato. Il giovane è stato, altresì, denunciato per l'inosservanza derivante della misura dell'obbligo di dimora, con prescrizione di non uscire dall'abitazione dalle 20 alle 7, cui è sottoposto.