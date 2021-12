Ruspe nella scuola Media di Castelbuono: sit-in di protesta dei genitori

Familiari di studenti, docenti e un gruppo di cittadini hanno partecipato a Castelbuono (Palermo) a un sit-in di protesta contro le ruspe che ieri hanno cominciato la demolizione della scuola media Francesco Minà Palumbo.

Più tardi alcuni rappresentanti del comitato spontaneo di difesa della scuola hanno incontrato il presidente del consiglio comunale, Mauro Piscitello, il quale si è impegnato a convocare una seduta aperta per una discussione pubblica del progetto.

Quello approvato dagli organi tecnici della Regione è stato finanziato dal Miur con 3,4 milioni. Prevede che al posto del vecchio edificio (che per ora resta in piedi) ne sorgerà un altro. Per questo è stata individuata un'area attigua che le ruspe stanno in questa fase liberando con l'abbattimento di muri e altre strutture.

Un comitato spontaneo, il Pd e altri gruppi politici hanno mosso critiche al progetto che, a loro giudizio, rappresenta uno "spreco di denaro". Così è scritto in uno striscione attaccato dai manifestanti alla ringhiera della scuola. Il progetto è invece difeso dal sindaco Mario Cicero.