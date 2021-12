Sono 98.020 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 136 morti. Tasso di positività al 9,5%.Sono 10.578 i ricoverati con sintomi, 489 in più da ieri, e 1.185 in terapia intensiva, 40 in più da ieri.