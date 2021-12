Covid, contagi alle stelle nei comuni iblei: solo a Ragusa i positivi sono 624

Sono 159 in più rispetto al giorno precedente le persone positive al Covid nel Ragusano. Nel rapporto Asp del 29 dicembre i positivi sono 1.554: 1.509 in isolamento domiciliare, 36 ricoverati in ospedale, 7 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 2 in Foresteria. Il numero dei morti rimane stabile a 384. Numeri sempre preoccupanti a Ragusa, Modica, Vittoria e Pozzallo. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei:

17 Acate, 16 Chiaramonte Gulfi, 81 Comiso, 3 Giarratana, 63 Ispica, 283 Modica, 3 Monterosso Almo, 132 Pozzallo, 624 Ragusa, 26 Santa Croce Camerina, 57 Scicli, 204 Vittoria.