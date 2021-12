Epstein, Ghislaine Maxwell riconosciuta colpevole

Ghislaine Maxwell, la socialite britannica accusata di essere la complice di Jeffrey Epstein, è colpevole di cinque dei sei capi d'accusa mossi nei suoi confronti.

E' il verdetto della giuria dopo quasi 40 ore di camera di consiglio. Maxwell è stata rinvenuta colpevole anche di aver commesso crimini sessuali.

L'ex socialite britannica rischia ora decenni in carcere. E' stata assolta dall'accusa di aver incitato una minorenne a viaggiare e attraversare confini per motivi sessuali.

L'imputata ha lasciato rapidamente l'aula del tribunale dove ha ascoltato il verdetto della giuria. Si è alzata, ha gettato uno sguardo ai fratelli presenti e non ha neanche parlato con i suoi avvocati.