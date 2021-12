Romano: la gestione dell'asilo di Cassibile è sotto la gestione del Comune di Siracusa

Tengo a precisare e a fare chiarezza sulla questione asilo nido di Cassibile. Ad affermarlo è Paolo Romano, già consigliere al Comune di Siracusa. "Il servizio fu istituito nella prima sindacatura Bufardeci con allora Assessore alle politiche sociali il compianto Nuccio Cappadonna. In quell’occasione fu espletata, dal Comune di Siracusa, una regolare gara di affidamento con un’unica differenza rispetto alle strutture di Siracusa dovuta al fatto che a Cassibile non essendoci un’immobile di proprietà comunale, la cooperativa aggiudicataria doveva provvedere a dotarsene a proprie spese. Ma come detto il servizio fu istituito dal Comune di Siracusa su richiesta di una comunità che da anni ne rivendicava l’istituzione. ( vedasi delibere del Consiglio Municipale). La leggenda secondo cui l’asilo nido di Cassibile è un servizio privato è certamente smentita sia dei fatti sopra descritti e sia dal fatto che le iscrizioni i cittadini li fanno tramite piattaforma del Comune di Siracusa e le stesse rette vengono pagate al Comune di Siracusa. Non solo, l’organo di controllo e di gestione , a suo tempo istituito, era nominato proprio dal Comune stesso. Pertanto - conclude Paolo Romano - credo che sia compito dell’amministrazione dire la verità e risolvere la questioneche rasenta oltre al danno anche la beffa per gli ignari cittadini, i bambini senza parlare degli operatori che vi lavorano. Auspico a questo punto, che chi di dovere faccia di tutto per evitare la chiusura del pubblico servizio ed evitare di nuocere ulteriormente una cittadina già fortemente penalizzata".