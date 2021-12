Spacciavano cocaina e hashish nel Trapanese: 5 arresti, due in carcere

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri nuclei Operativo e Radiomobile della compagnia di Trapani nell'ambito di un'indagine contro lo spaccio di cocaina e hashish in città e nella frazione Casa Santa di Erice.

Nei loro confronti è stata eseguita un'ordinanza del Gip, emessa su richiesta della locale Procura, che dispone la custodia cautelare in carcere per un 43nne e un 22enne e i domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico per altri tre uomini di 26, 22 e 20 anni.

Al centro dell'inchiesta numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, sia al dettaglio che non, avvenuti tra dicembre 2020 e giugno 2021. Le droghe maggiormente cedute erano cocaina, venduta a 50 euro al grammo, e hashish, a cinque euro a dose.

Durante le indagini i carabinieri hanno arrestato altre tre persone in flagranza di reato e segnalato diversi assuntori non terapeutici alla Autorità amministrativa.