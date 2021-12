Spesi 500 mila euro per illuminare le contrade di Melilli

“D’ora in poi la viabilità delle contrade di Villasmundo e tutte le abitazioni adiacenti, grazie all’istallazione di nuovi impianti di illuminazione, saranno più sicure.

Per troppo tempo la viabilità e la sicurezza di queste aree sono state trascurate a discapito delle tante famiglie che vi abitano o percorrono questi tratti.

Finalmente, con un investimento di oltre 500 mila euro, siamo riusciti ad aggiungere questo importante tassello agli interventi di riqualificazione e di tutela degli abitanti delle contrade della nostra citta. ”Ad affermarlo è il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta’’

Ecco l’elenco completo: Per la contrada Tenuta Grande: Via Leopardi, Via Pascoli e tratto di Via Ferla. Per la contrada Mongina: Via Buccheri, Via Pachino e Via Portopalo. Per la contrada San Giuliano: Via Santa Rita, Via San Michele. Si aggiunge un tratto di Via Vittorio Emanuele