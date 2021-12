Covid, nel Ragusano non si ferma la crescita dei contagi: 1.668 i positivi

Sono cresciuti di 134 unità nelle ultime 24 ore i contagi Covid nel Ragusano. Le persone positive al Covid, nel rapporto Asp del 30 dicembre, sono 1.668. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, per cui i morti, dall'inizio della pandemia, sono sempre 384. Dei 1.668 positivi, 1.621 si trovano in isolamento domiciliare, 38 ricoverati negli ospedali iblei, 7 in Rsa Covid e 2 in Foresteria Covid. Numeri sempre molto alti a Ragusa, Modica, Vittoria e Pozzallo. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 16, Chiaramonte Gulfi 20, Comiso 85, Giarratana 4, Ispica 63, Modica 292, Monterosso 6, Pozzallo 132, Ragusa 687, Santa Croce Camerina 30,

Scicli 65, Vittoria 221.