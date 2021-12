Modica Calcio, i rossoblù promuovono la vaccinazione: sulle maglie la scritta "Vacciniamoci"

Con la squadra che dopo l'allenamento di oggi pomeriggio, si prende qualche giorno di pausa per le festività di fine anno, la dirigenza del Modica Calcio, conferma e ribadisce l’importanza della vaccinazione.

Sin dalla prima giornata di campionato infatti, i rossoblu sono scesi in campo con la scritta “vacciniamoci” al braccio, e continuerà a farlo fino alla fine della stagione. L'aumento esponenziale dei contagi, e la quarta ondata di covid, che, oltre alla tensione di questi ultimi giorni per l’eccessivo aumento dei casi, sta anche mettendo a rischio la seconda parte della stagione, rende ancora più attuale il messaggio che tutta la società vuole trasmettere alla collettività.

“Vaccinarsi – dichiarano all'unisono Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo – è l'unico modo per difendere la nostra salute e la salute di chi ci sta accanto, soprattutto delle persone più fragili. Il vaccino – continuano – permette a tutti noi di poter lavorare in serenità e sicurezza e per questo motivo siamo convinti che occorre la massima adesione alla campagna vaccinale e il massimo rispetto delle regole previste dai protocolli (uso delle mascherine, massima igiene e mantenere le distanze di sicurezza). Solo così ognuno di noi potrà contribuire a combattere la pandemia per ritornare a una vita quotidiana più stabile e di qualità il prima possibile. Scendere in campo con la scritta “Vacciniamoci” sulla maglia, è un gesto semplice stimolato dalla forte convinzione che lo sport deve essere da esempio per i più giovani, ma soprattutto deve essere catalizzatore di quei valori fondamentali che regolano la vita civile. Gestire una società di calcio, proprio per il forte seguito di persone, tifosi e appassionati, comporta pure una grossa responsabilità sull’operato e sui messaggi che si decidono di trasmettere”.

NELLA FOTO, il capitano del Modica, Ciccio Vindigni