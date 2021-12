Sempre più positivi in Italia, 126.888 e 156 morti

Sono 126.888 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, giovedì 30 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 156 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.150.352 tamponi con un tasso di positività all'11%.

Sono stati 134 gli ingressi in terapia intensiva da ieri, per un totale di 1.226, mentre sono stati 288 i ricoverati con sintomi.