Gli oli extravergine biologici di Canicattini ai vertici internazionali: medaglia d’oro al Biol Novello di Matera

Gli oli extravergine bio di Canicattini Bagni e l’Oleificio Bagni dei Fratelli Mozzicato ancora ai vertici dei migliori oli a livello internazionale e protagonisti al recente Concorso Internazionale BIOL NOVELLO 2021 che si è tenuto a Matera lo scorso 18 dicembre 2021.

I due oli extravergine prodotti dai Fratelli Mozzicato “Primo Frutto Biologico” e “Zaitun Biologico” chiudono così una buona stagione ottenendo rispettivamente la medaglia d’oro, confermandosi per qualità tra i migliori oli biologici al mondo.

Il concorso BIOL NOVELLO raccoglie infatti più di 500 oli extravergine prodotti in tutto il mondo, certificati ai sensi dei regimi di qualità riconosciuti dall’Unione Europea, premiando, dopo accurate analisi e assaggi da parte della giuria internazionale, con la GOLD MEDAL le migliori varietà di oli prodotti.

Il prestigioso risultato ottenuto in Basilicata conferma, dunque, le capacità e la coerenza di puntare sempre alla qualità da parte dell’Oleificio Bagni dei Fratelli Mozzicato, Azienda e Frantoio dal 1952 a Canicattini Bagni ad opera del papà Giuseppe, che gli hanno permesso in tutti questi anni di raccogliere importanti riconoscimenti nazionali e internazionali, non ultime, all’inizio dell’anno, le “Foglie” assegnate dal Gambero Rosso che ha inserito “Primo Frutto” e “Zaitun” nella sua “Guida Oli d’Italia – i migliori extravergine 2021”.

A congratularsi con i Fratelli Mozzicato per i nuovi meritati riconoscimenti che continuano a dare prestigio alle produzioni agroalimentari canicattinesi, il Sindaco di Canicattini Bagni Marilena Miceli e l’Assessore allo Sviluppo Economico Sebastiano Gazzara, a nome di tutta l’Amministrazione e della città, e il Presidente del Consiglio comunale Paolo Amenta per conto di tutto il Consesso civico cittadino.