Marsala, nonna Adelina ha compiuto 100 anni: gli auguri dell'amministrazione comunale

Il 2021 si chiude a Marsala con una nuova centenaria. È Adelina Angileri che, circondata dall'affetto dei familiari, ha ricevuto gli auguri e la targa ricordo della Città di Marsala, rappresentata dal vice sindaco Paolo Ruggieri. Casalinga, vedova di Giovanni Tumbarello – ex partigiano, nominato cavaliere da Sandro Pertini – dal loro matrimonio sono nati due figli, Michele e Giovanna: sono invece cinque i nipoti e due i pronipoti. Non sono voluti mancare ai festeggiamenti due amici di famiglia, il sen. Pietro Pizzo e don Giancarlo Tumbarello. Figli e nipoti hanno ricordato la passione per la cucina di nonna Adelina, ma soprattutto il socievole carattere apprezzato da tutti.