I carabinieri di Catania: attenzione all'utilizzo dei giochi pirotecnici

Il comando provinciale dei carabinieri di Catania dà alcuni consigli forniti dal responsabile artificiere, il luogotenente . Salvatore Lizzio, sul corretto utilizzo dei fuochi pirotecnici in occasione dell’imminente Capodanno.

Si tratta di accorgimenti utili anche per prevenire incidenti che possono verificarsi durante la notte di San Silvestro, lasciando poi alle vittime segnali invalidanti, se non addirittura la morte. I carabinieri ricordano inoltre che l'acquisto va fatto nei negozi autorizzati e non nelle bancarelle degli ambulanti.