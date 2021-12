Migranti, assegnato il porto di Pozzallo alla Sea Watch: a bordo 440 profughi

Le autorità italiane hanno assegnato Pozzallo come "porto sicuro" alla nave Sea Watch3, con 440 profughi a bordo. Lo ha confermato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

La nave, in mare dalla vigilia di Natale e che ha effettuato cinque soccorsi di altrettante imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo, si sta dirigendo verso la scalo pozzallese dove dovrebbe attraccare nel pomeriggio. A bordo ci sono anche 167 minorenni non accompagnati, che hanno tra gli 8 e i 17 anni, e 14 bambini che hanno meno di un anno, il più piccolo ha compiuto 3 settimane in mare. Ieri era stato lanciato un appello dalla Ong a fare sbarcare almeno i bambini.