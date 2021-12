Melilli, auto precipita dal viadotto sulla Siracusa-Catania: morto conducente

Incidente mortale questa mattina poco dopo le 8 sull'autostrada Catania- Siracusa, in corrispondenza dello svincolo per Melilli. Sono sei i veicoli che risultano coinvolti. Un'autovettura è precipitata dal viadotto e il conducente è deceduto. Sul posto anche l'elisoccorso. Gli agenti della Polizia stradale sono impegnati a ricostruire quanto accaduto e a regolare il traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni. Presente anche il personale dell'Anas.