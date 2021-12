Ragusa, il bilancio dell'attività della Polizia stradale nel corso del 2021

Nel corso del 2021, l’attività operativa della Sezione Polizia Stradale di Ragusa e del distaccamento di Vittoria – sia relativa al rilevamento degli incidenti stradali sia in esecuzione di servizi speciali - ha inevitabilmente risentito del perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, soprattutto nel primo periodo dell’anno quando erano vigenti norme particolarmente restrittive per la mobilità veicolare.

Tenuto conto dei particolari divieti sulla mobilità imposti nel primo semestre, il fenomeno infortunistico ha fatto registrare una sostanziale conferma dei dati relativi all’anno precedente con 55 incidenti rilevati, a causa dei quali sono decedute 8 persone, 90 sono rimaste ferite mentre, 7 sono state denunciate per aver causato incidenti nei quali i soggetti coinvolti hanno subito lesioni gravi o sono decedute.

Nella seconda parte dell’anno, sono ripresi i servizi speciali ed al contempo incrementate le pattuglie della Polizia Stradale nei servizi d’istituto, garantendo altresì il massimo concorso alle attività disposte dalla Questura di Ragusa, in cui l’impiego si è principalmente rivolto ai controlli straordinari del territorio e all’attuazione delle misure straordinarie di contenimento della diffusione del COVID-1. In tal senso, alla luce delle più recenti normative (SUPER GREEN PASS), tali controlli stanno proseguendo anche presso le aree di servizio presenti lungo le principali arterie stradali di competenza e nel trasporto pubblico e privato di persone, al fine di garantire anche la sicurezza durante gli spostamenti nel periodo delle festività natalizie. Da detti controlli sono scaturite n. 86 sanzioni ex art. 4 c. 1 del D.L. n. 19/2020.

In ossequio agli obiettivi delineati nel protocollo d’intesa tra il Ministro dell’Interno e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Polizia Stradale di Ragusa, nel corso del 2021, ha continuato a dare forte impulso ai servizi di controllo nel settore del trasporto professionale, svolti anche congiuntamente al personale del Dipartimento Trasporti Terrestri con i Centri Mobili di Revisione, nel corso dei quali sono stati controllati n. 313 veicoli pesanti (nazionalità italiana, Paesi extra U.E. e Paesi U.E.) e contestate:

• n. 2 violazioni ex art. 174 Cds (mancato rispetto dei periodi di guida e di riposo degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose);

• n. 30 violazioni ex art. 19 l. 727/78 (conducente alla guida di un veicolo con tachigrafo digitale o analogico che non esibisce la documentazione prescritta dalla normativa vigente);

• n. 261 violazioni ex art. 179 Cds (cronotachigrafo e limitatore di velocità mancante, non funzionante o alterato);

• n. 27 violazioni ex art. 167 Cds (superamento della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione);

• n. 42 violazioni ex art. 78 Cds (modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione).

Dall’inizio dell’anno la Polizia Stradale di Ragusa, ai servizi programmati mensilmente dal Compartimento di Catania, a livello regionale e provinciale, ha affiancato i seguenti dispositivi specifici pianificati a livello nazionale, secondo il modello delle “Operazioni ad Alto Impatto”, nella misura complessiva di 67 servizi:

• n. 5 servizi controlli legalità su veicoli eccezionali trasporti in condizione di eccezionalità:

• n. 8 servizi trasporto animali vivi;

• n. 8 servizi stato di efficienza degli pneumatici;

• n. 12 servizi uso corretto di telefoni alla guida di veicoli;

• n. 9 servizi trasporto di sostanze alimentari;

• n. 7 servizi assicurazione obbligatoria;

• n. 6 servizi controlli di legalità nel settore trasporto merci pericolose ;

• n. 4 servizi relativi a controlli di legalità nel settore del trasporto nazionale ed internazionale di trasporto persone;

• n. 8 servizi cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini;

Nel corso dei servizi e dei quotidiani controlli su strada, in particolare, la Polizia Stradale di Ragusa, con 670 pattuglie messe in campo, ha:

• controllato 6694 veicoli e 7077 persone;

• controllato con etilometri e precursori 413 conducenti (15 sanzionati amministrativamente, 13 denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, 3 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti);

• sequestrato 550 veicoli (ai fini della confisca), per violazioni relative alla mancata assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;

• effettuato 238 fermi amministrativi;

• ritirato 182 patenti di guida;

• ritirato 248 carte di circolazione;

• decurtato 10.773 punti patente;

• effettuato 88 servizi con apparecchiature Telelaser (contestando 204 violazioni ai sensi dell’art 142 CdS per superamento a vario titolo dei limiti di velocità)

In totale sono state rilevate e contestate 3.533 infrazioni al Codice della Strada, tra le quali:

• n. 335 per eccesso di velocità;

• n. 510 relative all’uso delle cinture sicurezza e sistemi di ritenuta;

• n. 150 per violazioni sull’uso dei telefoni alla guida;

• n. 55 per mancato uso del casco.

Infine sono state contestate n. 241 sanzioni amministrative per guida senza patente nonché n.22 sono le persone denunciate (recidiva nel biennio).

Particolarmente intensa è stata l’attività di Polizia Amministrativa con 21 controlli amministrativi in settori di pertinenza di questa specialità della Polizia di Stato ed in particolare, agenzie di consulenza automobilistiche, agenzie di autonoleggio, autoscuole, commercio elettronico di veicoli ed autodemolitori.