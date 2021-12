Calcio di Eccellenza, nel Siracusa arriva l'esterno basso Francesco Cannone: è stato prelevato dalla Leonzio

Francesco Cannone è un nuovo calciatore dell’Asd Città di Siracusa. Nato a Lentini 26 anni fa, è un esterno basso che arriva proprio dalla Leonzio, squadra con la quale ha disputato la prima parte di campionato, realizzando anche due reti, una contro la Virtus Ispica e l’altra contro l’Acicatena. Dopo la trafila nel settore giovanile del Catania, fino alla Primavera, ha indossato le maglie di Tiger Brolo e Noto in serie D, Taormina, Sporting Viagrande, Catania San Pio X, Sporting Pedara e Atletico Catania in Eccellenza e poi, appunto, quella bianconera della Leonzio. Ora la nuova avventura in azzurro. “Sono approdato in una piazza importante e ho tanta voglia di ben figurare – ha detto Cannone – Non appena sono stato contattato dal direttore sportivo Merola, non ci ho pensato due volte e ho subito accettato. Siracusa non merita questa categoria. Ringrazio il ds e il presidente Montagno per avermi portato qui e darò il massimo per ricambiare la fiducia”. Cannone gioca a sinistra e ha caratteristiche offensive. “Mi piace molto spingere sulla fascia e – ha sottolineato - andare al cross ma anche cercare di fare gol. Sono a disposizione di mister Mascara e sono contento di lavorare con lui per la prima volta nella mia carriera”.

Hanno, intanto, salutato il Città di Siracusa l’attaccante Vincenzo Pepe, ingaggiato dal Real Siracusa Belvedere. Si aggiunge a Simone Melluzzo, andato al Carlentini. Avevano già lasciato la squadra aretusea i difensori Tomas Paschetta e Lorenzo Longo.

NELLA FOTO, Montagno e Cannone