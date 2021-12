E' scivolata mentre faceva la fila per effettuare il tampone in una farmacia di corso Umberto. E' successo ad una donna che è caduta battendo la testa sul marciapiedi. A causa di un leggero stato confusionale e di una ferita sanguinante, è stato chiamato il 118. In pochi minuti è intervenuto il personale di un'ambulanza che ha provveduto a prestare alla donna le cure necessarie.