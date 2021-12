Rigenerazione urbana, finanziati 7 progetti al Comune di Rosolini

Sette progetti ammessi a finanziamento. Non poteva esserci miglior regalo di fine 2021 per l'amministrazione Spadola con l'arrivo in città di 5 milioni di euro, stanziati dal Ministero dell'Interno, con i fondi del Pnnr. Ad onore di cronaca i progetti erano stati presentati dall'amministrazione Incatasciato nel giugno del 2021 per progetti volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nei Comuni con più di 15mila abitanti.

Il finanziamento è stato recuperato in extremis dal Commissario straordinario dopo la sfiducia presentata ad Incatasciato che aveva di fatto bloccato l'iter degli stessi.

Ecco come verranno spese le somme della riqualificazione urbana:

1)Ristrutturazione edilizia per il riuso dell’immobile denominato ex mattatoio per la riduzione del fenomeno di marginalizzazione e degrado sito in “Viale Paolo Orsi” da adibire a centro sociale; Importo richiesto € 800.000,00 di cui progettazione € 47.200

2) Miglioramento del decoro urbano mediante l’inserimento di elementi di arredo, la sistemazione dei marciapiedi esistenti con l’eliminazione delle barriere architettoniche; Importo richiesto € 600.000,00 di cui progettazione € 40.260

3) Riqualificazione urbana del tratto compreso tra Via Paolo Orsi e Piazza Garibaldi ai fini dell’eliminazione del degrado esistente con la realizzazione di un’area a verde; Importo richiesto € 600.000,00 di cui progettazione € 40.260

4) Restauro e risanamento conservativo del complesso ex Chiesa Santa Caterina e locali annessi ai fini di una destinazione museale; Importo richiesto € 750.000,00. di cui progettazione € 46.900

5) Ristrutturazione edilizia dell’immobile pubblico “Asilo Leggio Sipione” di Via Bellini da destinare allo sviluppo dei servizi sociali, con presidio del Comando di P.M.; Importo richiesto € 600.000,00 di cui progettazione € 40.260

6) Restauro conservativo del Museo Comunale in Via Aprile per lo sviluppo dei servizi culturali, con risanamento per una migliore fruizione della struttura; Importo richiesto € 600.000,00 di cui progettazione € 40.260

7. Rifunzionalizzazione del giardino Comunale “S. Cultrera” di Via Ronchi con sistemazione e ridistribuzione delle aree a verde; Importo richiesto € 1.031.450,00 di cui progettazione € 56.364.

Il decreto della ministra Luciana Lamorgese è stato firmato nella giornata di ieri.