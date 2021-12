Scicli, presentato il documentario sul Convento di Santa Maria della Croce

Ha colpito nel segno il lavoro prodotto da Edizioni Giuseppe Angelica, ideato dall’Associazione Meraki e finanziato dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per la valorizzazione del Complesso della Croce a Scicli. Uno spot, con sottotitoli in lingua inglese e un documentario che racconta la storia di uno dei monumenti più suggestivi della Sicilia. Negli ultimi anni l’ex Convento della Croce è diventato un bene che ha suscitato sempre più interesse da parte dei turisti. Oggi l’assessorato ai Beni Culturali della Regione ha deciso di valorizzarlo grazie a dei prodotti audiovisivi che hanno l’obiettivo di far conoscere questo bene oltre i confini. «Sono emozionato per questa giornata - ha detto Giuseppe Angelica, editore dell’Azienda Edizioni GA che ha curato la parte esecutiva del progetto - la collaborazione ricevuta da parte delle Istituzioni a vario livello è stata importante. Questo lavoro fa parte di un progetto molto più ampio che rientra nella collana dei documentari di Ialmo che hanno come obiettivo quello di valorizzare il nostro territorio». Durante la presentazione, condotta da Greta Pierotti, sono stati inviati dei contributi video a cura di Luca Sardella; dell’attrice Maria Grazia Cucinotta e del regista Antonio Centomani che collaborano con Edizioni GA.

NELLA FOTO, Greta Pierotti e Giuseppe Angelica