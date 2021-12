Covid, schizzano in alto contagi nei comuni iblei: solo a Ragusa 751 positivi

In sole 24 ore sono state 238 in più le persone positive al Covid nel Ragusano. Una impennata senza precedenti, neppure nei periodi più gravi della pandemia. I positivi al Covid, nel report Asp del 31 dicembre, sono 1.906: 1.861 si trovano in isolamento domiciliare, 36 ricoverati in ospedale, 7 in Rsa Covid e 2 in Foresteria Covid. Nessun morto, per cui il numero dei decessi è fermo a quota 384. Aumenti preoccupanti di contagi sempre a Ragusa, Modica, Vittoria e Pozzallo. Questo il dettaglio delle persone positive nel comuni iblei: Acate 23, Chiaramonte 28, Comiso 106, Giarratana 5, Ispica 68, Modica 336, Monterosso Almo 7, Pozzallo 136,

Ragusa 751, Santa Croce Camerina 37, Scicli 72, Vittoria 292.