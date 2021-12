Acate, il sindaco Di Natale: nel 2021 il Comune è uscito dal dissesto finanziario

C’erano una volta le conferenze stampa di fine anno dei sindaci, ora sostituite, a causa della pandemia, da comunicati dei primi cittadini densi spesso di “trionfi”. Nel suo resoconto 2021, Giovanni Di Natale, sindaco di Acate, scrive che l’anno termina per la cittadina con un’altra buona novella : “È fresca la notizia - scrive - che il Ministero dell’Interno ha decretato un contributo di 116.663,87 euro per l’avvio dell’asilo nido. Solo l’ultimo degli ottimi risultati ottenuti dalla mia Amministrazione nel 2021. Ma voglio ricordare anche che il 12 luglio Acate è uscita dal dissesto finanziario ed ha azzerato i debiti che ne attanagliavano l’attività. I frutti inizieremo a vederli nel 2022”.

L’elenco dei traguardi ottenuti dalla sua Giunta, per il primo cittadino, è lungo: dall’edilizia scolastica agli interventi di ripristino della rete idrica; dai lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza che hanno riguardato gli impianti di sollevamento della rete fognaria in via Balilla al miglioramento della raccolta dei rifiuti; dalla pulizia della spiaggia di Macconi alla salvaguardia della salute pubblica.

E poi ancora Di Natale cita, tra interventi grandi e piccoli, gli sgravi per gli imprenditori e le famiglie a basso reddito e la grande attenzione per i disabili e gli anziani.

Tanto, poco, ordinaria amministrazione? La valutazione sul suo operato spetta giustamente agli acatesi, ma il sindaco con schiettezza dichiara : “Certo, qualcuno dirà che si poteva fare di più e probabilmente ha ragione, ma posso garantirvi che con le carenze di risorse e di personale a disposizione è stato fatto molto. L’obiettivo per il nuovo anno è il rifacimento di Corso Indipendenza e della Circonvallazione, sperando di poter intercettare qualche contributo per il rifacimento di molte strade urbane.

L’anno prossimo, inoltre, ristruttureremo gli ambienti della camera mortuaria del cimitero e stiamo valutando un progetto di finanza per l’installazione e manutenzione delle lampade votive nelle tombe.

Gli impianti sportivi, norme covid permettendo, verranno riaperti e sarà costruita una pista ciclabile/pedonale. Da parte nostra garantiremo – conclude Di Natale - come abbiamo fatto in questi anni, massimo impegno, lealtà, onestà, nell’interesse esclusivo di Acate