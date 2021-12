Gli hub vaccinali di Siracusa e Portopalo rimangono aperti a Capodanno

A Capodanno gli hub vaccinali di Siracusa e Portopalo rimarranno aperti per consentire ai cittadini di accedere anche nelle giornate di festa alla vaccinazione anticovid. L’hub vaccinale di via Nino Bixio nel capoluogo sarà aperto dalle 8 alle 13 e dalle ore 15 alle 17, l’Hub di Portopalo dalle 8 alle 14.

Lo ha disposto la Direzione Aziendale estendendo anche per le prossime settimane l’apertura degli Hub vaccinali di Siracusa e Portopalo dal lunedì alla domenica e incrementando gli orari di apertura negli altri punti vaccinali della provincia a maggiore afflusso ed in relazione alla popolazione del territorio di riferimento.

L’obiettivo è accelerare la vaccinazione e soprattutto la somministrazione della terza dose di richiamo considerato l’andamento preoccupante dell’epidemia e della variante Omicron e le raccomandazioni delle comunità scientifiche e le disposizioni dei governi nazionali e regionali.

Parallelamente all’impegno nella campagna di vaccinazione, di fronte al nuovo incremento di casi positivi che si è delineato nel territorio siracusano in conformità con la tendenza regionale e nazionale, la Direzione generale e la Direzione sanitaria dell’Asp di Siracusa hanno implementato tutte le azioni utili, dall’incremento delle potenzialità con il raddoppio delle postazioni aziendali per i test tamponi in drive in, all’ampliamento delle aperture dei centri vaccinali, al potenziamento delle postazioni operative del Gruppo Covid per la presa in carico e la gestione dei casi positivi e dei contatti.

Nel rispetto delle direttive assessoriali, l’Azienda ha provveduto ad individuare nuove postazioni di drive in per i tamponi oltre a quelle già esistenti in tutta la provincia: a Siracusa all’ex Onp di contrada Pizzuta il martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12, a Lentini presso lo stadio comunale di via Patti Largo Monreale il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, a Noto in contrada Faldino il lunedì, mercoledì e venerdi dalle ore 9 alle ore 12. Un quarto punto permanente di drive in viene istituito presso il presidio sanitario di Pachino per due giorni la settimana nelle ore pomeridiane.

“Abbiamo proceduto inoltre all’assegnazione di ulteriore personale medico, infermieristico, amministrativo ed informatico – dichiara il direttore sanitario Salvatore Madonia - al reclutamento di personale sanitario biologo, odontoiatrico e di specializzandi come da protocolli d’intesa regionali, al coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri, per accelerare non solo la campagna vaccinale anticovid ma anche la presa in carico dei casi di positività e le attività di contact tracing che da oggi saranno conformate alle nuove disposizioni nazionali”.