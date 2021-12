Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: oltre 50 milioni di euro per 6 Comuni iblei

Il 30 dicembre 2021, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. In particolare, per gli anni 2021-2026 i contributi in questione, confluiti nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ammontano complessivamente a tre miliardi e 400 milioni di euro. In provincia di Ragusa arriveranno in totale oltre 50milioni e 607mila euro per 25 progetti: tre nel comune di Ragusa (20milioni), due a Comiso (5milioni), sei a Vittoria (7.657.382), tre a Pozzallo (3.700.000), cinque a Ispica (4.250.000), sei a Modica (10milioni). Lo rende noto Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico.