Covid, ordinanza del ministro della Salute: da lunedì Sicilia in zona gialla

La Sicilia, assieme a Lombardia, Piemonte e Lazio, da lunedì passerà in zona gialla. E' quanto prevede un'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, per il passaggio di fascia comunicata al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, "Anche la Sicilia, come ho anticipato nei giorni scorsi - afferma il governatore - entra in fascia gialla. Rispetto a un anno fa e nonostante la massa enorme di contagi, potrebbe apparire una minima restrizione. Ma io voglio fare ancora appello a tutti i siciliani: è tempo di rispettare le regole che conosciamo da due anni. I nostri cittadini hanno mostrato di essere responsabili, lo conferma l'aumento delle vaccinazioni in questi ultimi giorni. Attenzione - chiosa il presidente Musumeci - quindi, alla serata del 31. Possiamo vivere la nostra socialità serenamente: basta farlo con accortezza".

Le regole in zona gialla, infatti, sono praticamente le stesse di quelle in fascia bianca. Quel che cambia è l'obbligo di mascherina all'aperto anche se fino alla Befana il Governo lo ha imposto in tutta Italia indipendentemente dal colore delle zone. Tutti i negozi restano aperti, né ci saranno cambiamenti nell'attività di bar, e ristoranti. Nessun limite agli spostamenti, nessun coprifuoco previsto.