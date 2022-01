Truffe agli anziani, a Melilli spiegato come difendersi

I Carabinieri della Stazione di Melilli, in aderenza alle indicazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, hanno tenuto nei giorni scorsi un incontro con gli anziani illustrando le principali modalità di truffa di cui possono essere vittime, soprattutto in concomitanza di questo periodo di festività.

L’incontro si è tenuto presso il Centro Anziani Comunale dove i partecipanti hanno manifestato profondo interesse sulla tematica con domande e curiosità.

Sono state illustrate diverse modalità di truffa come quelle dello specchietto, dei falsi rappresentanti delle Forze dell’Ordine o di funzionari pubblici ovvero di coloro che riparano le cucine a gas, sensibilizzando tutti ad avvisare immediatamente il 112 in caso di dubbi.

Al riguardo si è anche sottolineata la necessità di evitare pagamenti di qualsiasi tipo a presunti appartenenti ad enti statali che si presentano a casa.

Particolare attenzione è stata posta alle richieste telefoniche di dati personali come ad esempio il Codice Fiscale o i numeri di Carte di Credito o Bancomat.

L’attività dei Carabinieri di sensibilizzazione contro le truffe che colpiscono soprattutto gli anziani, proseguirà anche nelle prossime settimane.