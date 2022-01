Vandali in azione a Capaci nella notte di San Silvestro: distrutti vasi del Corso

Vandali in azione a Capaci. Durante la notte di San Silvestro i vasi che adornano corso Domenico Sommariva, sono stati danneggiati.

A rendere noto l'accaduto è il sindaco Pietro Puccio che in un post pubblicato sul suo profilo Facebook usa parole forti verso chi ha deciso di gettare per terra e rompere i recipienti di terracotta che arredano la strada principale del Comune: "Ai porci che hanno fatto questo non auguriamo un buon anno, speriamo che le telecamere abbiano registrato tutto.

Ripristineremo subito. Alla Capaci pulita, alla Capaci perbene, auguri di buon anno!".