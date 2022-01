Covid, contagi a quota 2.358 nei comuni iblei: solo a Ragusa 853 positivi

Il Covid corre nel Ragusano e i numeri si fanno preoccupanti. Nelle ultime 24 ore, complice la grande quantità di tamponi eseguiti, le persone positive al Covid sono aumentate di 452 unità a conferma che i contagi sono ormai fuori controllo. Il report Asp del 1° gennaio segnala 2358 positivi totali: 2.307 in isolamento domiciliare, 42 ricoverati in ospedale, 7 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 2 in Foresteria. Resta stabile a 384 il numero dei morti, ma si aggiorna la classifica dei comuni che fanno registrare contagi record: 853 a Ragusa, 441 a Modica, 416 a Vittoria, 158 a Pozzallo. Questo il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: 26 Acate, 38 Chiaramonte Gulfi, 131 Comiso, 6 Giarratana, 88 Ispica, 441 Modica, 7 Monterosso Almo, 158 Pozzallo, 853 Ragusa, 46 Santa Croce Camerina, 97 Scicli, 416 Vittoria.