Aeroporti, 4,6 milioni di passeggeri in transito nel 2021 nello scalo di Palermo

Sono 4,6 milioni i passeggeri transitati dall'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, nel 2021.

Un bilancio che fa emergere ancora un segno negativo (-34,85% passeggeri rispetto al 2019), dovuto principalmente alle difficoltà causate dalla pandemia, ma che ha visto, a partire dalla scorsa estate, una sostanziale ripresa dei volumi di traffico.Dalle stime elaborate dal servizio statistiche della Gesap, la società di gestione dell'aeroporto di Palermo, a dicembre, rispetto allo stesso mese del 2019, c'è stata una flessione dei passeggeri del 5,32% (463.222 contro 489.381 del 2019).

I voli, invece, sono aumentati dell'8% (3.870 contro 3.569 del 2019, a novembre).nLa stima del traffico totale dell'anno appena trascorso vede il calo del 34,85% di passeggeri, con circa 4,6 milioni di transiti contro 7 milioni del 2019, e una flessione del 26,62% di voli: 37.451 contro 51.036 del 2019. La media dei passeggeri per volo è stata di 127 (load factor). Tiene il traffico internazionale di dicembre: +16% sul totale passeggeri (novembre si era chiuso al 17%) e +20% sull'anno (il 2019 si è chiuso con il 26%).Le prime cinque compagnie per volume di traffico sono: Ryanair, Alitalia, EasyJet Group, Volotea e WizzAir. Nel 2021 hanno operato 31 compagnie con un totale di 86 rotte: 27 nazionali e 59 internazionali. I principali collegamenti nazionali con più traffico passeggeri sono: Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo, Bologna. Parigi è la reginetta delle rotte internazionali, seguita da Zurigo. Con la stagione invernale sono arrivate le conferme per le destinazioni più importanti e gli aumenti di frequenze. In totale, dall'aeroporto di Palermo sono collegati 14 paesi e si potranno raggiungere 52 destinazioni: 22 nazionali e 30 internazionali. Da novembre sono operative rotte come Lisbona (primo volo in assoluto che collega la Sicilia e il Portogallo); Edimburgo, Leopoli, Riga.