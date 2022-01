Bonus edilizi, Il Pd di Siracusa: impegni rispettati con le categorie datoriali

"Il governo ha varato la manovra di bilancio che accoglie le richieste del territorio siracusano sui bonus edilizi". Ad affermarlo è il segretario provinciale del Pd di Siracusa, Salvo Adorno. "Il 6 novembre 2021 il Partito Democratico di Siracusa ha organizzato una importante iniziativa sui bonus edilizi - racconta Adorno - con la presenza della presidente della commissione attività produttive della Camere dei deputati Martina Nardi. L’iniziativa ha visto la partecipazione numerosa e compatta delle forze sindacali, delle organizzazioni datoriali, delle istituzioni economiche e degli ordini professionali. È stato un momento di confronto importante in cui gli interessi organizzati della provincia hanno chiesto al Partito Democratico di impegnarsi su punti specifici della legge di bilancio relativi ai bonus edilizi, nello specifico due punti essenziali: il primo, che il bonus per i condomini venisse prorogato almeno al 2023 senza restrizioni; il secondo, che per le case uni famigliari fosse tolto il tetto Isee e il vincolo della prima casa. Su questo tema si è aperto un tavolo di confronto tra PD e territorio. Si tratta di passaggi essenziali per garantire la tenuta di tutti gli interessi che gravitano intorno al settore edilizio, che negli incentivi sul 110% ha visto per la prima volta convergere in modo organico la tutela dell’ambiente con quella del lavoro e dell’impresa. Col voto della legge di bilancio quei due obiettivi sono stati raggiunti e garantiti all’interno di un difficile equilibrio finanziario. Il Partito Democratico ha mantenuto l’impegno che aveva assunto con tutti gli operatori del settore della provincia, dimostrando l’utilità di un confronto costante tra gli interessi del territorio e la buona politica. Per il PD è motivo di grande soddisfazione avere costruito un rapporto di confronto tra la politica nazionale e gli interessi del territorio, soprattutto perché questo rapporto, come nel caso dei bonus, ha condotto a risultati positivi".