Calcio, la Salernitana rimane in serie A: accettata l'offerta dell'imprenditore Iervolino

I trustee incaricati di cedere le quote societarie della Salernitana hanno accettato l'offerta di Danilo Iervolino, scongiurando in extremis l'incubo esclusione dal campionato che sarebbe scattata se entro il 31 dicembre non fossero arrivate offerte per l'acquisto del club.

L'imprenditore napoletano, fondatore dell'Università Telematica Unipegaso, si appresta a diventare il nuovo proprietario della società granata.L'ufficialità arriverà nella giornata di lunedì, al termine delle verifiche bancarie ma - da quanto si apprende - si è deciso di puntare su di lui per il futuro della Salernitana. Il nome di Iervolino era spuntato fuori nelle ultime 48 ore: in giornata l'imprenditore campano ha presentato un'offerta con annessa caparra del 5%. Proposta che è stata considerata la più vantaggiosa dai trustee Paolo Bertoli e Susanna Isgrò, che adesso potranno usufruire di una proroga di 45 giorni per definire l'iter burocratico e completare il passaggio di consegne. Oltre all'offerta per rilevare le quote, Iervolino avrebbe garantito risorse importanti per rinforzare la squadra. Non è ancora chiaro quante siano state le offerte ricevute dai trustee nell'ultimo giorno utile. In corsa, oltre al notaio salernitano Roberto Orlando, ci sarebbe stato anche un fondo americano.

"È con grande emozione che annuncio l'acquisizione della Salernitana 1919". Lo afferma in una nota diffusa dal suo ufficio comunicazione Danilo Iervolino, imprenditore che è in procinto di diventare il nuovo proprietario della Salernitana. "Salerno e i suoi tifosi meritano una squadra competitiva. Credo fortemente che il progetto di rilancio della squadra che stiamo predisponendo garantirà equilibrio e stabilità alla società". Iervolino ha assicurato "il massimo impegno per costruire un futuro duraturo e ricco di soddisfazioni per la città e per la sua straordinaria tifoseria". "E' con questi auspici che, insieme, accogliamo con fiducia il nuovo anno. Auguri a Salerno, evviva i granata".

"La Salernitana resta in serie A. Era quello che spettava alla città ed ai tifosi, il punto fermo di ogni intervento del Comune di Salerno". Lo afferma in una nota il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. "Buon lavoro alla nuova proprietà che son pronto ad incontrare quanto prima. Non c'è un minuto da perdere per perfezionare gli aspetti formali e rinforzare la squadra affinché, nella seconda parte di stagione, possa competere nelle migliori condizioni possibili. Si rinnova, come sempre , la totale disponibilità del Comune di Salerno a sostenere l'impegno della società granata. Ed infine, ribadisco l'orgoglio per la meravigliosa tifoseria granata che ha vissuto con apprezzata dignità questa vicenda, manifestando con civiltà la propria indignazione. Macte Animo", le parole del primo cittadino salernitano.

Un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno sulla cessione della Salernitana sta per essere depositato dal legale della società PVAM s.a., fiduciario del Fondo Global Pacific Capital Management doo, patrimonio in gestione pari a 350 milioni di euro, che si è vista rifiutare due offerte per l'acquisizione del club - di 38 milioni in titoli obbligazionari bancari e di 26 milioni cash - superiori a quella di Danilo Iervolino. Lo annuncia all'ANSA l'avvocato torinese Francesco Paulicelli, coadiuvato dal commercialista Stefano Scarsella per le verifiche societarie, che sta anche valutando il deposito di un ricorso cautelare.