Il Questore di Napoli vieta i funerali di Pupetta Maresca

Funerali vietati dalla Questura, che ha autorizzato la sola benedizione della salma, ieri al cimitero per Assunta "Pupetta" Maresca, vedova del boss "Pascalone 'e Nola", ucciso da un sicario, che vendicò uccidendo nel 1955, quando aveva 20 anni, il mandante dell'omicidio.

A 86 anni, nonostante i film e le fiction televisive a lei dedicate ed il ruolo avuto nelle vicende criminali degli anni '80, quando in una conferenza stampa minacciò di morte Raffaele Cutolo, capo della "Nuova camorra organizzata", Pupetta Maresca era stata dimenticata e viveva nell' anonimato a Castellammare di Stabia.

