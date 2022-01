Due denunciati a Siracusa e Noto per evasione dagli arresti domiciliari

Nel corso di questo periodo festivo, i Carabinieri dei Nuclei Radiomobile di Siracusa e Noto hanno intensificato anche i controlli nei confronti dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

Nel corso di questa attività di prevenzione, due soggetti, un netino di 42 anni e di un 48 enne siracusano, sottoposti alla predetta misura cautelare, sono stati denunciati in stato di libertà per evasione in quanto sorpresi fuori dall’abitazione senza alcuna autorizzazione.

Entrambi gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati sottoposti nuovamente agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. di Siracusa.