Modica, Gino Armenia e il culto della memoria: otto volumetti di indovinelli in dialetto

Conservare la memoria di un territorio anche attraverso i "racconti dei nonni", gli indovinelli che nascono dalla vita di tutti i giorni, dagli episodi curiosi, dalla saggia tradizione contadina. A Modica c'è chi, con pazienza e amore per la sua città, ha raccolto migliaia di questi indovinelli e ne ha fatto una vera enciclopedia in otto volumetti che si leggono con grande piacere. Lui è Gino Armenia. "Fin da ragazzo - scrive Armenia nella prefazione di uno dei volumetti - dalla prima esperienza lavorativa, ho incominciato a fare tesoro di tutti i detti e i proverbi dei nostri avi, una grossa enciclopedia del sapere. E' un'opera dialettale con tutte le sfumature - spesso maliziose - del dialetto. Con questo lavoro ho voluto contribuire, con semplicità e umiltà, a non far perdere le nostre tradizioni e, soprattutto, il nostro dialetto. La lettura di queste "perle di saggezza antica" può costituire un'utile alternativa per trascorrere qualche ora in sana allegria, sia in famiglia che con gli amici. Un modo per apprezzare le nostre tradizioni e conservarne la memoria".