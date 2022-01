La tribuna del 'Consales' di Rosolini intitolata al portiere Malandrino: morì a 19 anni

Rosolini ha ricordato questa mattina il portiere Antonio Malandrino, grande talento calcistico e soprattutto, straordinario ragazzo fuori dal campo. Malandrino, di Pachino, morì in un tragico incidente stradale, mentre viaggiava insieme ad alcuni compagni di squadra. La tragedia avvenne nella notte tra il 27 e 28 dicembre del 2019. Antonio aveva soltanto 19 anni ed aveva ereditato il posto in prima squadra che era stato di Fornoni. Oggi la città gli ha intitolato la la tribuna dello Stadio Comunale "Salvatore Consales".

L'iniziativa, promossa dall'ex capitano granata Emanuele Monaco in sinergia con la scorsa e l'attuale amministrazione comunale, ha visto la presenza del sindaco Giovanni Spadola, dell'ex Presidente U.S.D. Città di Rosolini Pietro Errante, di don Bruno Carbone, dei Fedelissimi Granata e della famiglia di Antonio Malandrino. L'ex presidente ha pure donato ai genitori del ragazzo una maglia con il numero 1.