Covid, inarrestabile la corsa dei contagi nei comuni iblei: 2.733 i positivi

I contagi Covid nel Ragusano continuano a crescere in maniera preoccupante. Numeri da lockdown se si considerano i quasi mille positivi di Ragusa, e i 500 di Modica e Vittoria. La corsa ai tamponi fa, naturalmente, emergere ogni giorno nuove persone positive. Una curva in ascesa destinata a non fermarsi in assenza di provvedimenti anche drastici e impopolari. Il report Asp del 2 gennaio segnala nel Ragusano 2733 positivi (375 in più del giorno precedente). Dei 2.733 positivi, 2684 si trovano in isolamento domiciliare e 41 ricoverati in ospedale. Nelle ultime 24 ore si è registrato un altro decesso: il numero dei morti sale a 385. Questo il dettaglio delle persone positive al Covid nei comuni iblei: Acate 29, Chiaramonte Gulfi 43, Comiso 166, Giarratana 7, Ispica 104, Modica 502, Monterosso 6, Pozzallo 179, Ragusa 965, Santa Croce Camerina 57, Scicli 126,

Vittoria 500.