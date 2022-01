L'Asp di Ragusa chiede agli utenti di prenotarsi per le vaccinazioni. Ma lunghissime code si sono formate all'Hub vaccinale di Modica. Ed altrettante polemiche sono montate sui social sull'organizzazione dell'Azienda sanitaria locale. Anziani e bambini in fila per ore, con gli addetti al servizio che allargano le braccia. E sui social scrivono: "Asp dove sei?".