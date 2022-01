Giarratana, si dimette l'assessore Salvatore Pagano

Con una lettera indirizzata al sindaco di Giarratana, Lino Giaquinta, ha rassegnato le dimissioni da assessore al verde pubblico, allo sport ed impiantistica sportiva ed ai servizi tecnici e manutentivi, Salvatore Pagano.

“Le difficoltà personali e politiche con l’attuale maggioranza, – scrive Pagano – da un pò di tempo a questa parte sono, sono ormai insuperabili sicuramente anche per colpa mia. Ritengo dunque non sussistano più i presupposti per un mio impegno all’interno della Giunta Comunale in quanto è venuto a mancare quel rapporto di fiducia reciproco e quella comunicazione diretta e aperta che ritengo indispensabile per poter esercitare un confronto costruttivo anche e soprattutto nel momento in cui si presentano diversità di vedute e opposizioni, elementi irrinunciabili per un efficace lavoro di squadra che si deve avere sempre come finalità per il buon governo che Giarratana merita soprattutto in questo difficile momento storico, in questa fase delicata sia dal punto di vista sanitario ma anche sociale ed economico. Le sono grato, Sindaco, per la fiducia datami in tutti questi anni di fattiva collaborazione".