Un incidente di caccia è avvenuto questa mattina a Saponara in provincia di Messina. Un uomo di circa 70 anni, per cause in via di accertamento, è stato colpito da una pallottola mentre si trovava in campagna. Sul posto i mezzi di soccorso chiamati dal gruppo dei cacciatori in zona. L'uomo è stato tarsportato in elisoccorso al Policlinico di Messina dove sarà operato ma non sarebbe in pericolo di vita.