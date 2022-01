Troppi contagi covid a Rosolini, il sindaco sospende il Mercato quindicinale

Con l'impennata dei contagi covid a Rosolini, il sindaco Giovanni Spadola, ha deciso con un'ordinanza, di sospendere il mercato quindicinale. Nessuna fiera è così prevista nelle giornate del 7 e del prossimo 22 gennaio. Il primo cittadino sta inoltre valutando di concerto con il Comando della polizia municipale , di attuare un maggiore distanziamento fra i commercianti della Fiera agro alimentare, che al momento, non è sospesa.

Spadola di fronte ai 142 contagi dello scorso 2 gennaio ammonisce anche i proprietari dei locali della Movida: "Se non verranno rispettate le regole anti contagio - dice il sindaco - chiuderemo pure la Movida". Il sindaco che è pure il responsabile della salute pubblica a Rosolini, invita coloro che non si sono ancora vaccinati a recarsi negli hub dell'Asp per sottoporsi alle inoculazioni. "Bisogna mettersi in testa - conclude Spadola - che i numeri dei contagi sono preoccupanti e c'è poco da stare allegri. La nostra città non può permettersi il lusso di fermarsi, perchè sarebbe una catastrofe socio - economica".