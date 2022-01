Nelle giornate di domani e dopodomani (4 e 5 gennaio), nella fascia oraria tra le 7 e le 17, non sarà possibile transitare e sostare in via Cairoli a Siracusa, nel tratto compreso tra via Malta e corso Umberto.

Il divieto è stato disposto, con ordinanza del settore Trasporti e diritto alla mobilità, per consentire l’utilizzo di una autogru che deve prelevare materiali inerti prodotti da un cantiere.