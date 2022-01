Covid, nei comuni iblei contagi a quota 3.058: record a Ragusa con 1.088

Sempre in crescita le persone positive al Covid nel Ragusano. Nelle ultime 24 ore sono state 325 in più i positivi rispetto al giorno precedente. Nessun nuovo decesso per cui il numero dei morti resta sempre di 385. In totale i positivi al Covid hanno raggiunto quota 3.058 con numeri da record in alcune città. A Ragusa superati i mille contagi. Nel rapporto Asp del 3 gennaio, dei 3.058 positivi, 3.002 sono in isolamento domiciliare, 48 ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria, 6 in Rsa Covid e 2 in foresteria. Ecco il dettaglio dei positivi nei dodici comuni iblei: Acate 41, Chiaramonte Gulfi 55, Comiso 183, Giarratana 7, Ispica 108, Modica 537,

Monterosso Almo 8, Pozzallo 179, Ragusa 1.088, Santa Croce Camerina 69, Scicli 138, Vittoria 589.