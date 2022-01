Dalla Befana torna il freddo e la neve

Tornano freddo e neve, dalla Befana l'inverno si fa sentire di nuovo. Ancora qualche giorno dunque e l'anticiclone africano sarà un ricordo visto che da mercoledì 5 gennaio tornano le piogge su alcune regioni mentre dal 6 gennaio anche il freddo. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it avvisa che fino a domani, martedì 4 gennaio, la situazione atmosferica in Italia non cambierà. Il gigante africano porterà ancora tanta nebbia al Nord e nubi basse (cielo coperto) lungo le coste e sulle regioni centrali.

Le cose muteranno da mercoledì quando le correnti instabili nordatlantiche riusciranno a rimandare l'alta pressione nelle sue terre d'origine pilotando una perturbazione atlantica che farà da apripista all'irruzione di aria fredda attesa dal giorno della Befana, giovedì 6 gennaio. Parlando scherzosamente possiamo dire che l'Epifania l'anticiclone si porta via (oltre alle feste, come dice il detto popolare).

La perturbazione raggiungerà il Nord nella serata di martedì con piogge via via più diffuse che dai settori occidentali si porteranno in nottata verso quelli orientali. Mercoledì il fronte perturbato, alimentato da aria fredda in quota e sospinto da intensi venti di Libeccio e Scirocco, transiterà al Nord e su Toscana, Umbria e localmente Lazio con piogge e nevicate sulle Alpi anche al di sotto dei 500 metri. A seguire farà irruzione aria fredda di origine artica cosicché nel giorno dell'Epifania il clima si raffredderà su tutte le regioni, il tempo migliorerà su molte regioni, la nebbia sarà un ricordo e torneranno le gelate notturne, anche intense, non solo al Nord ma anche su alcune città del Centro.