Mostra fotografica a Milano, espongono due siciliani e un calabrese

“CE, nessuna conformità garantita”: mostra fotografica di Claudio Castilletti, Federica Carrozza e Luca Tegano nella galleria “Zona Blu” a Milano, in via Boffalora 15. Il progetto dei tre giovani, originari di Messina, Comiso e Reggio Calabria analizza i temi legati alla pandemia ed alle situazioni paradossali ed estremizzate che essa ha generato. Gli sviluppi di una sperimentazione avviata all’Accademia di Belle Arti di Catania.

Il vernissage della mostra è in programma il 14 gennaio, alle 18. La mostra resterà aperta tutti i giorni, fino al 28 gennaio, dalle ore 16 alle 22 (su prenotazione). Nello spazio espositivo milanese i tre giovani proporranno dei “trittici”, con una foto per ciascun autore, accomunate dall’elemento cromatico: fotografie dai contenuti seri, mascherate da oggetti di intrattenimento. In essi l’attenzione è posta ai dettagli, con inquadrature ravvicinate, colori forti e sgargianti. Il tema è la recente pandemia, che ha segnato la vita di tante persone in un mondo sempre più globale e interconnesso. Alcune situazioni individuali o singole, in alcuni casi esasperate, raccontano un fenomeno sociale che ha avuto un grande impatto sui comportamenti umani, spesso estremizzandoli, o creando situazioni inimmaginabili.