Calcio di Promozione, due attaccanti per il Modica: arrivano Agodirin Kolawole e Paolo Genovese

Colpo di mercato del Modica calcio che ha ingaggiato il nigeriano Agodirin Kolawole Oyelola. Nato a Offa in Nigeria il 2 marzo del 1983, Agodirin è un attaccante che fa dell’esperienza, della forza fisica e di uno spiccato senso del gol, le sue caratteristiche migliori. Il neo acquisto Rossoblù è un attaccante di altissimo prestigio per la categoria, un grande colpo messo a segno dagli uomini mercato rossoblù, lo dimostra il fatto che ha sempre giocato in Serie C1 o C2, con qualche parentesi in B con il Venezia. Agodirin ha vestito le maglie di Latina, Viterbese, Spal, Como, Foggia, Casertana, Sambenedettese e Nardò, grandi piazze, in cui Agodirin si è fatto sempre apprezzare. ‘Ago’ è un colpo di mercato, senza precedenti per la categoria, messo a segno dalla nuova proprietà con in testa Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo.

Nei giorni scorsi la dirigenza aveva ingaggiato Paolo Genovese, attaccante di quantità e qualità: classe ’91, cresciuto nelle giovanili dell’Igea Virtus, giunge a Modica dopo aver iniziato la stagione in Promozione con la Nuova Polisportiva Torrenovese.